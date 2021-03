<span style='text-decoration: underline;'>Dr Youcef Boukhari (DSP d'Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>Une quarantaine de points de vaccination anti-covid-19 ouverts aux inscriptions</span>

Le nombre des points de vaccination anti-covid-19 a été élargi pour atteindre une quarantaine où s’effectuent les inscriptions des citoyens, a-t-on appris du chargé de communication de la direction de santé et de la population locale (DSP).

La DSP locale continue à ouvrir les points de vaccination selon le besoin, a fait savoir le Dr Youcef Boukhari, ajoutant que 40 sur 54 polycliniques que compte la wilaya d’Oran ont été pour l’instant impliquées dans la campagne de vaccination.

«Si la demande est très forte et les quotas de vaccin suffisants. Nous allons élargir les points de vaccination aux 54 policliniques et 100 salles de soins dont dispose la wilaya d’Oran «, a-t-il encore précisé. Pour l’instant, ces points de vaccination sont surtout ouverts pour les inscriptions des citoyens, puisque les deux premiers quotas de vaccins qu’avait reçus la wilaya d’Oran ont été destinés aux personnels de la santé et les pensionnaires des maisons des personnes âgées, considérés comme des groupes prioritaires.

Le nombre de citoyens inscrits au niveau des points de vaccination a dépassé les 20.000 selon les dernières statistiques alors qu’ils sont 4.000 inscrits parmi le personnel de la santé, a précisé le Dr Boukhari.

La wilaya d’Oran a déjà reçu deux quotas du vaccin anti-covid19 rappelle-t-on. Le premier de 1.490 doses du vaccin russe et le deuxième de 7.800 du vaccin chinois.

La DSP attend un troisième quota au début de la semaine prochaine, selon son chargé de communication.

S’agissant de la situation épidémiologique au niveau de la wilaya d’Oran, le Dr Boukhari a indiqué qu’une moyenne de 12 cas est enregistrée chaque jour, qualifiant la situation de stable ».

Les cinq établissements prenant en charge les cas covid19, à savoir l’hôpital de hai En-Nedjma (relevant de l’EHU d’Oran), le CHU d’Oran, l’hôpital pédiatrique de Haï El Manzah (ex Canastel) et les hôpitaux d’Ain El Turck et El Mohgoune, cumulent une cinquantaine d’hospitalisations dont 3 intubations, précise le même responsable.