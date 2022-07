<span style='text-decoration: underline;'>Réouverture des frontières algéro-tunisiennes</span>:<br><span style='color:red;'>Une question de jours…</span>

Les préparatifs relatifs à la réouverture des frontières terrestres entre l’Algérie et la Tunisie en application de la décision commune du président de la République, Abdelmadjid Tebboune et son homologue tunisien Kais Saïed, vont bon train. Le poste-frontière d’Oum Tboul sera au rendez-vous des vacanciers algériens.

A quatre jours de la réouverture de la frontière entre l’Algérie et la Tunisie, le poste-frontière d’Oum Tboul dans la wilaya d’El Tarf a reçu la visite du ministre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud. Annoncé le 5 juillet dernier par le président de la République, le retour à la circulation des véhicules légers et des personnes entre l’Algérie et la Tunise est une sérieuse bouffée d’oxygène pour le tourisme tunisien qui, faut-il le rappeler, reçoit, annuellement quelque 3 millions de touristes algérien. Après deux années blanches en raison de la pandémie de la covid-19, les professionnels tunisiens attendent avec beaucoup d’impatience les vacanciers algériens pour sauver la saison estivale et, partant, relancer une filière économique majeure pour le pays.

Sur place, le ministre de l’Intérieur a rencontré son homologue tunisien Tawfik Charafeddine. Les discussions ont spécifiquement porté sur les préparatifs en cours pour rouvrir les frontières terrestres entre les deux pays aux voyageurs à compter du 15 juillet courant. Un point a été fait sur l’organisation des services des deux côtés de la frontière à l’effet de garantir un passage fluide des estivants des deux pays. Il reste néanmoins admis que l’essentiel du flux se fera de l’Algérie vers la Tunisie. En effet, sitôt l’annonce des frontières faites que les tours opérateurs algériens comme tunisiens ont été submergés par des réservations de séjours en Tunisie. Et quasiment rien dans l’autre sens. Aussi, tout l’intérêt qu’accordent les autorités algériennes à réunir toutes les conditions nécessaires à même de faciliter la traversée de la frontières par les citoyens.

Cet intérêt s’est traduit par la présence dans la rencontre interministérielle des walis des wilayas frontalières avec la Tunisie, à savoir El Tarf, Tébessa, Souk Ahras et El Oued, ainsi que du directeur général des douanes algériennes, Noureddine Khaldi. Cette pléiade de responsables locaux et nationaux confirme donc l’attachement de l’Etat à réussir l’opération qui consiste à gérer le passage de plus de deux millions de citoyens par le poste-frontière d’Oum Tboul. Cette perspective est vraisemblable, sachant les premiers échos qui viennent des plages et des complexes balnéaires algériens. La mauvaise qualité des services et les tarifs onéreux ont été, cette année aussi, au programme des estivants qui espèrent passer de meilleures vacances en Tunisie. Outre ces aspects importants, les Algériens aspirent également au dépaysement qui consiste à changer totalement de décors pour ses vacances.

Rappelons enfin que le président Tebboune avait annoncé la semaine passée la décision commune avec son homologue tunisien de rouvrir les frontières aux mouvements des voitures et des personnes avec le pays frère, la Tunisie, à compter du 15 juillet en cours. Les frontières algéro-tunisiennes étaient jusque-là ouvertes au seul mouvement de transport des marchandises.

Nadera Belkacemi