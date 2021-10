<span style='text-decoration: underline;'>FILIERE DES OLIVES</span>:<br><span style='color:red;'>Une récolte de 130000 quintaux est prévue cette année</span>

Les services de l’organisation de la production de la chambre de l’agriculture de la wilaya d’Oran prévoient cette année la récolte de 130000 quintaux d’olives soit 115000 d’olives de table et 15000 pour faire de l’huile d’olives .

Au niveau de la wilaya la surface réservée pour la filière olive s’élève à quelque 8500 hectares dont 7000 productive .Selon les experts dans le domaine ,pour arriver à de bons résultats en matière de rendement dans la culture des olives, il y a des étapes bien déterminées à suivre avec une technique bien définie à adopter durant la phase de cueillette des olives à terme pour arriver ensuite à l’étape de stockage .Ces étapes sont d’une grande importance pour pouvoir faire une bonne saison en matière de production et surtout arriver à récolter un produit de bonne qualité ,l’étape de traitement des oliviers est aussi très importante que les autres procédures . Pour la réalisation des huiles d’olives de bonne qualité il est évident de les presser rapidement sans trop tarder. Avec le respect de l’ensemble des pratiques, les agriculteurs pourront faire une bonne campagne cette saison avec également l’usage de l’arrosage avec le nouveau système du goutte à goutte entre autres et la mise en œuvre notamment des techniques innovantes en agriculture ainsi que les formations dispensées par les services de cette chambre aux fellahs dans les filières agricoles qu’ils exercent pour leur mise à niveau et les informer des nouveautés dans ce secteur.

Bakhaouda Samira