<span style='text-decoration: underline;'>Belhimer à propos du mouvement populaire du 22 février 2019</span>:<br><span style='color:red;'>«Une référence et un rempart impénétrable»</span>

A deux semaines du deuxième anniversaire du mouvement populaire, inscrit dans l’agenda de la République comme «Journée nationale de la fraternité et de la cohésion peuple-armée pour la démocratie», a été évoqué par le ministre de la Communication, Porte- parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, comme «une référence» pour les peuples.

Le caractère pacifique et le sens patriotique qui a accompagné le Hirak est également «un rempart» impénétrable aux tentatives d’infiltration multiples. Le ministre de la Communication n’a pas manqué de rappeler l’engagement du Gouvernement aux côtés du peuple, à travers l’élaboration de lois pour «battre en brèche les prétextes et barrer la route» aux actions hostiles des ennemis de l’Algérie. Ces derniers avaient pris l’espace cybernétique pour terrain de bataille pour répandre leur venin et faire douter les Algériens. S’exprimant dans le cadre d’un entretien accordé au quotidien public, El Massa, M. Belhimer a mis en exergue le fait que les Algériens ont «donné au monde entier une leçon de pacifisme et de civisme, à travers le Hirak du 22 février 2019, qui avait atteint le summum de la liberté, de la maturité et de la conscience».

Le ministre a indiqué que le peuple algérien, à travers sa mobilisation pacifique, a pu «remettre le processus d’édification nationale sur les rails, barrer la route aux fauteurs de trouble et de discorde et faire tomber les forteresses de la corruption qui ont failli compromettre l’avenir des générations». Une reconnaissance de la puissance d’un mouvement populaire qui a épaté les observateurs dans le monde entier. Le ministre affirme que le Hirak est devenu «une référence pour les peuples et les élites, et un rempart impénétrable aux tentatives d’infiltration multiples sur les réseaux sociaux et les sites d’information douteux érigés en tribunes».

Quant à la mission de la presse nationale, écrite et audiovisuelle, dans la lutte contre les fauteurs de troubles, le ministre a affiché sa conviction que les médias du pays «qui ne manquent jamais à leur devoir, n’ont pas hésité un instant à contrer toutes les campagnes, de même qu’ils n’ont pas besoin de tutelle administrative, ni de leçons de patriotisme». Les forces haineuses qui tentent de manipuler l’opinion nationale «viennent d’autres rives» et «ne trouveront dorénavant plus de place parmi nous, grâce aux braves enfants de cette patrie». Ces visées malsaines sont certes l’œuvre d’officines occidentales intéressées par l’effondrement de l’Algérie, mais agissent également de l’intérieur du régime marocain qui «a recruté des centaines d’agents dans le monde virtuel pour attaquer l’Algérie». Et d’ajouter : «Nous connaissons bien leurs localisations grâce à la technologie moderne». Ces mercenaires ont de l’effet sur l’opinion publique au Maroc, mais pas en Algérie. «Des journalistes marocains connus avaient reconnu la faiblesse de la machine de propagande marocaine face aux médias algériens», a affirmé M. Belhimer.

Au plan de la politique intérieur, le ministre a souligné les engagements du Président de la République, lesquels «commencent à se dessiner, en changeant de nombreuses pratiques et en se débarrassant de plusieurs méthodes de manipulation des esprits à travers la diffusion de fake-news ou en s’adressant, par procuration, aux citoyens ou par le biais de tribunes médiatiques.»

Le ministre a mis en avant la nécessité de tenir une rencontre avec les walis et les autres responsables pour s’enquérir des réalisations et définir les mesures à prendre pour gagner du temps et améliorer la qualité du service, estimant que ces réunions constituent un «message» aux responsables qu’ils ont la même mission, celle de servir le pays et le citoyen.

Sur le plan international, M.Belhimer a indiqué que «les relations entre les peuples algérien et marocain sont fraternelles et solides, c’est pourquoi nous n’imputons pas au peuple marocain la responsabilité des déviations de son régime et de son agression brutale contre le peuple sahraoui», a-t-il déclaré.

Il a également réaffirmé la position «immuable» de l’Algérie vis-à-vis de la question palestinienne qui demeure, poursuit-il, une cause «axiale», exprimée du plus haut sommet de l’Etat, jusqu’aux simples citoyen et écoliers.

Nadera Belkacemi