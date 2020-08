Le coup d’Etat survenu mardi au Mali n’est pas vraiment une surprise. La chose était dans l’air depuis un certain temps déjà. Et pour être plus exact, la situation déjà instable allait clairement devenir ingérable après les élections législatives d’avril dernier qui ont été suivies d’une vague ininterrompue de manifestations.

Les revendications des manifestants allaient crescendo jusqu’à demander le départ du président Ibrahim Boubacar Keita, qui manifestement, semblait avoir perdu la main sur le cours des événements. De là, il ne fallait pas s’attendre à autre chose qu’un autre coup de force, qui a fini par avoir lieu mardi avec la prise du pouvoir par des militaires conduits par un colonel des forces spéciales de l’armée de malienne.

IBK est arrêté et poussé à la démission, et voilà que le Mali se retrouve à la même situation qui a été la sienne au lendemain du coup d’état de 2012. Un coup d’État qui a affaibli grandement le pays qui a failli disparaître sous les coups de boutoir des groupes islamistes armés qui ont fait main basse sur une grande partie des territoires maliens.

Et c’est cette probable autre déstabilisation de toute la région du Sahel qui a fait réagir énergiquement les pays voisins du Mali qui ont condamné clairement ce coup de force, comme l’a d’ailleurs aussi condamné énergiquement l’UA. Ce qui n’a pas été le cas de la France, engagée militairement dans le pays, qui a désapprouvé du bout des lèvres le coup d’État et n’a pas appelé au retour d’IBK, mais à un « retour au pouvoir civil et à l’Etat de droit ».

Et même si intérieurement les Maliens semblent avoir plutôt bien accueilli ce changement de pouvoir, il n’en demeure pas moins que le risque est ailleurs. Car avec une Libye en pleine incertitude, un Burkina Faso durement secoué par une série d’attentats et un Niger pas au mieux aussi, il y a manifestement urgence à voir le Mali reprendre le cours normal des choses et retourner à la stabilité. Tout autre scénario signifierait une aubaine pour les groupes armés dans la région qui feront du pays une base arrière pouvant frapper encore plus durement dans tout le Sahel.

Et c’est là que se situent aujourd’hui toutes les craintes, qui sont réelles quand on sait que la jonction entre les terroristes activant en Lybie et au Mali et dans toute la bande sahelo-saharienne est une option qui est bien sur la table.

Par Abdelmadjid Blidi