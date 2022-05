<span style='text-decoration: underline;'>GC Mascara – USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Une rencontre capitale pour le maintien du Gallia</span>

L’avant dernière journée est comme les précédentes pour l’USMBA qui devient l’équipe attendue par ses adversaires en quête de trois points supplémentaires dans leurs compteurs.

Cet après-midi, les camarades de Koufi iront rendre visite au voisin du Gallia de Mascara. Un match à priori perdu d’avance, car la Mekerra se présente comme d’habitude avec des joueurs abattus moralement et issus des jeunes catégories afin d’éviter le forfait. Pire encore, on joue sans entraîneur et on cumule 30 millions d’amende chaque week-end comme si on veut étouffer encore le club déjà endetté de ses 31 milliards de centimes ou même plus. Le coup d’envoi de ce match GC Mascara – USM Bel Abbès sera donné à 14 heures 30 au stade Meflah Aoued de Mascara par l’arbitre Largat et qui sera assisté par Chemmen et Guessoum.

B. Didéne