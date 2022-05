<span style='text-decoration: underline;'>Le président Tebboune fixe l’objectif de l’initiative de rassemblement</span>:<br><span style='color:red;'>Une rencontre inclusive des partis politiques dans les prochaines semaines</span>

C’est la première fois depuis l’annonce de l’initiative présidentielle que M.Tebboune s’exprime avec une telle précision sur l’objectif et l’agenda du dialogue nationale qu’il entend organiser, dont l’optique de garantir au pays un vaste rassemblement politique.

Face à des représentants de la communauté algérienne établis en Turquie, le Président de la République a abordé son initiative politique qui consiste à rassembler la classe politique autour « d’un front interne soudé». Cette démarche qui a pris forme à travers des tête-à-tête avec des chefs de formations politiques devrait déboucher sur une grande conférence nationale regroupant toutes les sensibilités idéologiques qui traversent la société algérienne. Le Président Tebboune a présenté cet événement comme une «rencontre inclusive des partis politiques» et annoncé sa tenue dans les semaines à venir. Ainsi, à la différence des épisodes de dialogues initiés par son prédécesseur, Abdelaziz Bouteflika, Abdelmadjid Tebboune s’implique personnellement dans le processus et entend capitaliser le dialogue à travers une grande rencontre inclusive. Les quelques rencontres bilatérales, tenues récemment avec les chefs de partis, ont certainement permis au chef de l’Etat de se faire une première idée de la nécessité du front interne et les chances de le voir se consolider dans une atmosphère démocratique.

C’est la première fois depuis l’annonce de l’initiative présidentielle que M.Tebboune s’exprime avec une telle précision sur l’objectif et l’agenda du dialogue nationale qu’il entend organiser, dont l’optique de garantir au pays un vaste rassemblement politique. La démarche présidentielle vise prioritairement la consolidation de l’unité de la nation face aux dangers qui la guettent, mais cela passe inévitablement par plus de concertation et de dialogue entre acteurs politiques.

Ce qui rend l’initiative du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, encore plus crédible, c’est le fait qu’elle intervient dans un contexte social et politique apaisé. La réhabilitation des institutions élues de la République, après un profond amendement constitutionnel et les récentes mesures en faveur du pouvoir d’achat de la société, en sus des clignotants financiers et économiques qui virent au vert, l’exécutif a les faveurs de l’opinion.

Cela pour dire que le dialogue initié par le chef de l’Etat n’a d’autres intentions que de renforcer la République dans ses choix fondamentaux en faveur d’une démocratisation effective du fonctionnement de l’Etat. Il est, en effet, entendu que les taux de participation aux dernières élections renseignent sur l’effort à fournir pour engager une majorité d’Algériens dans les choix politiques. La conférence nationale annoncée par le Président Tebboune ne peut pas faire l’économie du lourd dossier de l’abstention aux scrutins.

Les Algériens qui ont perdu pas mal d’occasions de dialoguer en temps de paix, en ont aujourd’hui l’occasion, d’autant plus que, comme l’a souligné le chef de l’Etat, la situation économique du pays est rassurante à moyen terme, au moins. «Grâce à la conscience des Algériennes et des Algériens, le pays s’éloigne jour après jour des scénarios imaginés par certaines parties qui semaient le désespoir et tablaient sur un recours à l’endettement en 2020», a affirmé le Président Tebboune. Le chef de l’Etat a fait état d’une amélioration du niveau des réserves de change qui dépassent 42 milliards USD cette année, et de l’enregistrement d’un excédent de la balance commerciale atteignant 1,5 milliard USD en 2021. A ce propos, le président a insisté sur la politique de relance de l’économie nationale qui, dira-t-il, se poursuivra sur des bases solides pour augmenter la production nationale et les exportations hors hydrocarbures, dont la valeur s’est établie à plus de 5 milliards USD en 2021. L’objectif pour 2022 est de réaliser 7 milliards, informe le chef de l’Etat.

Nadera Belkacemi