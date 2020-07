<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre de l’Education l’a affirmé hier</span>:<br><span style='color:red;'>Une rentrée scolaire «exceptionnelle» du fait de la Covid-19</span>

La prochaine rentrée scolaire serait «exceptionnelle», en raison de la pandémie de la Covid-19, faisant savoir que 14 wilayas connaîtront «une forte pression» en termes de scolarisation des élèves, malgré les projets inscrits et en cours de réalisation.

C’est ainsi qu’a déclaré le ministre de l’Eduction nationale, Mohamed Ouadjaout hier à Alger lors d’une rencontre avec le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri. M. Ouadjaout a précisé que la prochaine rentrée scolaire allait être «exceptionnelle», en raison de l’incidence de la pandémie du nouveau coronavirus, rappelant l’engagement du Gouvernement à la réunion de conditions de scolarisation «convenables» au profit des élèves.

Lors de cette réunion consacrée à la prochaine rentrée scolaire, le ministre de l’Education nationale a fait remarquer que 14 wilayas connaîtront une forte pression en termes de scolarisation, et ce, a-t-il poursuivi, «en dépit des projets inscrits et en cours de réalisation». Cette rencontre, souligne le ministre «permettrait d’anticiper les éventuelles complications, notamment dans les régions souffrant d’une surcharge des classes pouvant impacter négativement la scolarité des élèves». Afin d’atténuer cette pression, quelque 686 nouveaux établissements d’éducation pour les trois paliers d’enseignement devraient être réceptionnés, en sus de 1 052 structures parascolaires incluant des cantines, salles de sports et unités de dépistage (UDS), a souligné le ministre, assurant qu’«il est possible de relever ces défis accentués par la pandémie du nouveau coronavirus».

Pour sa part, M. Nasri a confié que quelques projets ayant trait aux structures éducatives avaient accusé «un certain retard» à cause de la crise sanitaire que traverse l’Algérie, faisant savoir, à ce propos, que son département avait prévu un programme pour rattraper ce retard.

La réalisation de 686 établissements scolaires a certes été programmée, toutefois, et compte tenu de la pandémie Covid-19, nous étions contraints de définir les priorités et les besoins du secteur de l’Education, pour lesquels tous les efforts seront déployés afin d’assurer une bonne rentrée scolaire en toute fluidité».

Noreddine Oumessaoud