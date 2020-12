<span style='text-decoration: underline;'>ALPHABETISATION</span>:<br><span style='color:red;'>Une rentrée sous un strict protocole sanitaire</span>

Les services du secteur d’alphabétisation qui relèvent de la wilaya d’Oran ont repris les cours pour la rentrée scolaire de la session 2020-2021.A cet effet, les dits services ont pris des mesures fermes pour l’application à la lettre du protocole de prévention sanitaire dans les salles de classes.

Dans le même cadre, les mêmes services ont signalé que l’enseignement a débuté et la rentrée se déroule d’une manière progressive suite à la crise sanitaire qui sévit et qui plonge le pays dans des conditions assez compliquées.

Les séances des cours se déroulent par groupe dont le nombre des apprenants a été réduit de moitié à raison de 10 apprenants dans chaque groupe pour des raisons préventives en application du dit protocole entre autres le respect de la distanciation sociale dans les lieux ,le port de la bavette obligatoire et l’usage du liquide hydro alcoolysé fréquemment pour désinfecter les mains .

Ces services veillent au bon déroulement des cours et prennent toutes les dispositions pour lutter contre la dite épidémie ,pour notamment arriver à un niveau zéro de nouveau cas positif, casser la chaîne de contamination et pour continuer les cours d’alphabétisation. Sachant que les cours d’alphabétisation ont été interrompus durant des mois suite à la crise sanitaire, des séances de rattrapage et de renforcement sont programmées .Les services du secteur mettent les bouchées doubles en matière des opérations de nettoyage et de désinfection des salles des cours pour atteindre les objectifs visés.

Bekhaouda Samira