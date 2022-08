<span style='text-decoration: underline;'>Retour au système d’enseignement habituel</span>:<br><span style='color:red;'>Une réunion de concertation entre le ministre de l’Education et les associations des parents d’élèves</span>

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed a tenu lundi une réunion de concertation avec les associations des parents d’élèves sur un éventuel retour au système d’enseignement habituel durant la rentrée scolaire 2022-2023 prévue le 21 septembre prochain.

Cette rencontre intervient en application des décisions du Conseil des ministres tenu dimanche sous la présidence du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a donné instruction au Premier ministre d’assurer la coordination entre les secteurs de l’Education et de la Santé, en vue de tenir une réunion «dans les meilleurs délais», avec la participation des associations des parents d’élèves, afin de statuer sur la possibilité de reprise des cours selon le système habituel. Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette réunion, le ministre a fait savoir qu’une décision sera prise «très prochainement, concernant le mode d’enseignement en vue de permettre aux établissements éducatifs de remettre les emplois du temps aux enseignants pour entamer le travail. «La date du 21 septembre prochain retenue pour la rentrée scolaire devra permettre de garantir une bonne préparation en vue d’une rentrée stable et sereine», a-t-il expliqué. De leur côté, les associations des parents d’élèves ont salué les décisions du Conseil des ministres notamment en ce qui concerne leur consultation et la coordination entre les ministères de l’Education et de la Santé», mettant l’accent sur l»importance de la reprise des cours selon le système habituel durant cette année».