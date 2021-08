<span style='text-decoration: underline;'>Mosquée Abdelhamid Ibn Badis</span>:<br><span style='color:red;'>Une section pour vacciner les citoyens</span>

Pour lutter contre la propagation de l’épidémie de la covid19,les services de la mosquée du pôle Abdelhamid Ibn Badis ont consacré une section de cette mosquée pour accueillir les citoyens qui veulent se faire vacciner .

A cet effet, une équipe constituée de médecins et d’infirmiers seront présents sur les lieux tous les jours pour vacciner les citoyens. Cette initiative se déroule en partenariat avec les services des directions de la santé et de l’action sociale. Cette section a été équipée avec tout le matériel nécessaire et toutes les commodités pour un bon accueil des personnes à vacciner dans des conditions selon les normes réglementaires exigées .Cette action entre dans le cadre des activités de solidarité pour enlever la pression au niveau des centres de santé et des services des hôpitaux et aussi pour encourager les gens qui viennent à la mosquée à se faire vacciner. Cette campagne est ouverte à tous les citoyens qui veulent se faire vacciner et ce pour atteindre les objectifs visés sur le plan sanitaire pour sortir le plus tôt possible de cette crise qui frappe dans le pays.

Bekhaouda Samira