<span style='text-decoration: underline;'>Éducation</span>:<br><span style='color:red;'>Une série de grèves annoncées</span>

La situation se tend dans le secteur de l’Education nationale. Hier des enseignants de différents paliers de l’éducation ont observé un sit-in devant l’annexe du ministère de l’Education nationale à Ruisseau à Alger.

Après une longue trêve, plusieurs organisations syndicales du secteur ont prévu l’organisation de grèves à travers tous les établissements du pays. Ainsi, l’organisation algérienne des travailleurs du secteur de l’Education nationale affirme que cette protestation intervient dans le cadre de la continuité des revendications des travailleurs du secteur entamées déjà depuis plusieurs mois.

Les enseignants des différents paliers tiennent à la plateforme de revendications dont celle liée à l’application du décret 14/266 avec effet rétroactif. A travers ces actions, les enseignants promettent de maintenir la pression jusqu’à ce qu’ils aient gain de cause. Ils veulent dans ce sens attirer l’attention de la tutelle pour respecter ses engagements, tout en rappelant son attachement à sa plateforme de revendications dont celle liée à l’application du décret 14/266 avec effet rétroactif et la création de nouveaux grades d’enseignants pour les matières scientifiques, littéraires et l’éducation physique».

Les enseignants revendiquent entre autre, la modification du statut particulier, de sorte à reclasser les enseignants du secondaire, du moyen et du primaire, au même grade de base. Ces revendications remontent, rappelle la Coordination, au mois d’octobre 2019, date de la naissance de ce mouvement. Après avoir maintenu le silence, depuis plus d’une année et ce en raison de la forte pandémie, la Coordination des enseignants se dit que « le retour à la contestation est inévitable compte tenu de la situation difficile dans laquelle exercent les enseignants du primaire ».

Mêmes revendications du Conseil national des personnels et enseignants du Secondaire CNAPEST qui a annoncé une grève à travers les écoles les 12 et 13 avril prochains. Les enseignants reviennent à la charge après une longue trêve.

Ainsi, le ministre de l’Education nationale sera dans l’obligation de jouer le rôle de pompier afin d’éteindre la protestation et éviter d’aller vers des grèves illimitées.

Noreddine Oumessaoud