<span style='text-decoration: underline;'>Cameroun 0 - Algérie 1</span>:<br><span style='color:red;'>Une sérieuse option pour la qualification au mondial</span>

Cette première manche de la double confrontation entre nos Verts et les Lions indomptables était des plus capitale en vue de composter notre billet au mondial du Qatar. Et même si le sélectionneur national, Djamel Belmadi, s’est voulu plus pondéré lors de sa dernière conférence de presse, où il avait martelé que la qualification au prochain mondial se jouera sur les matchs aller-retour, il n’en demeure pas moins qu’il fallait à nos capés réussir au minimum un résultat qui leur permettrait d’aborder le match retour au stade Mustapha Tchaker dans les meilleures dispositions possibles.

On savait bien sûr que les camarades de Mahrez avaient beaucoup perdu de leur superbe après la CAN totalement ratée du Cameroun en janvier dernier, et qu’ils leur fallait puiser au plus profond d’eux mêmes pour retrouver cette verve qui leur a permis d’aligner une série d’invincibilité record pendant de longues années, après une CAN arrachée haut la main en 2019.

Belmadi qui a fait un grand lifting au sein de son équipe, en opérant 11 changements par rapport à la composante de la dernière coupe d’Afrique, a déclaré dans sa conférence d’avant match à Douala que « ce match est tellement important pour nous, que revenir jouer ici au stade de Japoma devient anecdotique. On a évolué dans ce stade il y a deux mois lors de la CAN, mais c’est du passé. Les statistiques et les séries de victoires sont faites pour être cassées ou modifiées », a déclaré le sélectionneur national. Belmadi, au vu de la composition de son équipe, a opté pour le renforcement de son milieu, avec une défense à trois, mais tout en gardant ses trois attaquants que sont Belaili, Slimani et Mahrez.

Les Algériens tout de blanc vêtus, face aux Camerounais dans leur traditionnelle tenue en vert et rouge, retrouvent le terrain du stade Japoma qui n’a pas beaucoup évolué. Ce sont les Verts qui donnent le coup d’envoi, dans un stade plein avec 50.000 supporters, dont 1500 algériens qui ont fait le déplacement à Douala. Les Camerounais font dès le début un pressing haut avec à la clé un coup franc de Toko-Ekambi à la 4eme minute dévié in extremis par M’bolhi en corner, avant que Vincent Aboubacar n’enchaine une série de dribbles dans la surface des Algériens et tirer à côté du montant droit du Keeper algérien. Ce n’est qu’à la 8eme minute que les Verts mettent enfin le pied sur le ballon et retrouvent un peu le contrôle du jeu. A la 13eme minute Slimani a failli profiter d’une grossière erreur de la défense camerounaise pour se retrouver face à face avec le gardien Onana qui réussit à dévier le tir de l’attaquant algérien en corner, qui ne donne rien malheureusement. Mais en gros le match devient plus équilibré et l’Algérie subit moins que lors des dix premières minutes. Le match s’est par la suite équilibré avec de rares escarmouches camerounaises sans danger sur M’bolhi. Et c’est à la 40eme minute que tonne enfin ce superbe but de la tête du remuant Slimani qui est monté plus haut que tout le monde, sur un coup franc de la gauche botté magnifiquement par Belaili. La détente du gardien Onana ne servira à rien sur cette tête rageuse du goleador Islam Slimani. Et c’est sur ce score d’un but à zéro en faveur des Algériens que l’arbitre botswanais Joshua Bondo siffle la fin de cette première mi-temps qui s’est déroulée sous une étouffante chaleur de 35°.

En seconde période le sélectionneur camerounais Rigobert Song procède à deux changements en attaque, alors que Belmadi garde la même ossature de la première mi-temps. Mais à peine la second half qu’un incident vient arrêter le match. En effet les projecteurs derrière la cage de M’bolhi se sont subitement arrêtés forçant l’arbitre à interrompre la partie. La panne est réparée après sept minutes d’arrêt et le match reprend avec un coup franc camerounais côté droit qui n’inquiète pas Rais M’bolhi. Les Camerounais menés au score tentent de faire le pressing en se ruant en attaque, de manière désorganisée, alors que les Algériens restent bien en place en faisant intelligemment face aux rush de l’adversaire. Les vagues des Lions indomptables se font de plus en plus insistantes, avec une possession pratiquement totale. Face à cette situation, Belmadi opère des changements en incorporant trois joueurs d’un coup. Feghouli, Bendebka et Benfodil à la place de Slimani, Zerrouki et Mahrez. Juste après, les Verts bénéficient d’un corner où Mandi a failli faire mouche, mais son ballon passe à côté de la cage d’Onana. Les Algériens qui opéraient en contre auraient pu mieux faire avec plus de maîtrise et de conviction dans la manière de mener ces attaques. Pour plus de sécurité, Belmadi lance dans l’arène Guedioura à la place de Bennacer déjà averti par l’arbitre du match. Tahrat lui aussi remplace Bedrane blessé dans les dernières minutes du match.

Les Camerounais de leur côté ne baissent pas les bras et multiplient les offensives, alors que les Algériens qui procédaient par contre auraient pu inscrire le second but sur un excellent service de Belaili mal exploité par son camarade Belfodil arrivé un poil en retard. Mais le match allait se prolonger encore plus, puisque l’arbitre décide de onze longues minutes de temps additionnel.

Mais malgré ces onze minutes de plus, les Algériens ont tenu bon jusqu’au sifflet final, en faisant preuve d’une grande solidité et une discipline de fer qui leur permettent de revenir avec les trois points de la Victoire, ce qui les met dans les meilleures dispositions de qualification au mondial, en attendant le match retour de mardi prochain au stade Mustapha Tchaker.

Abdelmadjid.B