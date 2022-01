<span style='text-decoration: underline;'>Plus de 60 cas positifs au Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Une situation inquiétante à Sidi Bel Abbés</span>

La sonnette d’alarme est tirée suite à la hausse des nombres de cas de covid traités dans les hôpitaux de Sidi Bel Abbés.

Du côté de la direction de la santé de Sidi Bel Abbés, on annonce plus d’une soixantaine de cas traités rien qu’au niveau du chef lieu de la wilaya, soit 43 cas reçus au niveau de l’EPH Dahmani Slimane de Sidi Djillali et 18 autres hospitalisés dans le CHU Abdelkader Hassani, dont six cas confirmés et deux décès.

Devant cet état de fait, le wali de Sidi Bel-Abbès, Mustafa Limani a présidé une réunion d’urgence il y a deux jours afin de prendre des mesures face à la propagation du covid 19.

On cite donc la continuité de la vaste opération de vaccination et surtout, prendre des mesures draconiennes préventives principalement dans les lieux de travail et les commerces.

M.Bekkar