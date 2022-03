<span style='text-decoration: underline;'>La population d’Aïn El Turck grandement excédée</span>:<br><span style='color:red;'>Une sporadique coupure d’électricité nargue celle l’Aep</span>

Méritant amplement d’être oscarisée, dans le sens péjoratif du terme, pour sa sordide longévité, la coupure d’Aep, qui a grandement excédé la population du chef-lieu, a enfin été rétablie momentanément, aux premières lueurs de l’aube de ce lundi venteux à profusion et ce, à travers le truchement d’un filet d’eau saumâtre de couleur ocre.

Le liquide, beaucoup plus douteux que précieux, vivement déconseillé à boire, n’aura en tout coulé des robinets que pendant une petite heure et ce, avant d’être recoupé subitement. Tant pis pour ceux qui ne se sont pas réveillés de bonne heure. Cette insanité, qui refuse de dire son nom, ressemble à priori à un pied de nez adressé aux affligeantes et intermittentes coupures d’électricité, qui s’étaient produite la veille et ayant suscité un mélange de sidération et de colère, notamment chez les commerçants, qui se sont plaint des conséquences désastreuses, enfantées ainsi par les brusques coupures sporadiques de l’énergie éclectique sur leur chaîne de froid, préservant les qualités sanitaires, gustatives et nutritionnelles de la production à la consommation.

Une aberration frisant l’aliénation, qui débecte les familles de cette partie de la wilaya d’Oran, désignée, suprême ironie, comme zone tampon pour les prochains JM. Une ostentation criarde du ridicule benoît et de l’indigence des esprits dans l’intendance des deux volets en question, qui biaisent les conditions de vie de toute une population. « La délétère coupure d’électricité discontinue, qui a ajouté une esquisse exécrable au piètre tableau représentant une contrée, dont la population est déjà durement éprouvée par une biscornue coupure d’Aep , a mis en exergue l’esprit étriqué des uns et des autres chargés d’assurer un minimum d’agréable au cadre de vie » ont déploré avec une pointe de dépit des habitants de la localité de Paradis Plage et celle de Claire Fontaine, qui sont très loin de refléter fidèlement l’image de leur baptisé.

« A notre humble avis, on s’en carne royalement l’oignon de notre piètre sort ainsi que celui des millions vacanciers qui convergeront dans moins de trois mois vers notre contrée. Nous avons l’impression que les concernés préfèrent de loin regarder le doigt montrant la lune et tentent de nous faire prendre des vessies pour des lanternes en nous vendant toute honte bue du vent dans leur discours.

Nous sommes las de revendiquer, que chacun assume convenablement ses responsabilités » ont déclaré nos interlocuteurs.

Rachid Boutlélis