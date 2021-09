<span style='text-decoration: underline;'>LE WALI D’ORAN DÉCIDE DE MENER UNE GRANDE OPÉRATION DE PLANTATION SUR PLACE </span>:<br><span style='color:red;'>Une superficie de 25 hectares sauvée du béton</span>

L’une des principales décisions prise par le wali d’Oran Said Sayoud lors de sa dernière visite au nouveau complexe sportif d’Oran à Belgaid est la transformation de l’espace situé en face du complexe d’une superficie de plus de 25 hectares en jardin.

«On va planter des arbres dans ces 25 hectares, il faut que vous travaillez en coordination avec la direction des services agricoles et la conservation des forêts en matière d’aménagement de cet espace, il faut que vous commencez l’opération dans les brefs délais. Il faut mettre le paquet dans cette opération , à partir du 15 octobre, vous devez commencer à planter les arbres comme cette période va coïncider avec les premières pluies» dira le wali au directeur de l’EPIC Oran Vert. Cette bonne nouvelle a été largement saluée sur les réseaux sociaux, surtout que cet espace comme d’autres n’était pas à l’abri du béton, vu que les travaux de quelques projets de promotion immobilière ont déjà été entamés sur place non loin de la ferme située au coeur de cet espace défiguré également par un bidonville. «Voila la protection des terres agricoles, d’un côté il y a une promotion de plusieurs étages à quelques mètres d’une terre agricole, heureusement que le wali est intervenu pour protéger cet espace, qui sera une bouffée d’oxygène pour les habitants d’Oran» nous dira un citoyen rencontré sur place. Mais le problème qui persiste sur place est le bidonville qui a été érigé dans cette ferme. Dans ce cadre, le wali a demandé au directeur de l’EPIC Oran Vert de se concentrer sur l’espace situé en face du stade avec une plantation d’arbres plus consistante en attendant d’étudier le cas de ces taudis. Il est à rappeler que le nouveau complexe sportif est réalisé non loin du pôle urbain de Belgaid où des milliers de logements ont été réalisés, des dizaines d’immeubles collés les uns aux autres comme ceux des logements sociaux et LPA ainsi que des promotions privées, mais malheureusement ce pôle s’est transformé en un véritable dortoir en l’absence d’espaces verts, structures culturelles et sportives. Plus de 50.000 habitants sans espace vert, sans une salle omnisports, ni maison de jeune, ni polyclinique, dans ce pôle urbain. «Il n’y a même pas d’ abribus et le simple balayage des trottoirs ne se fait pas» conclut un habitant.