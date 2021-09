<span style='text-decoration: underline;'>GENDARMERIE NATIONALE</span>:<br><span style='color:red;'>Une tentative d’émigration clandestine mise en échec et deux membres du mouvement terroriste «MAK» arrêtés</span>

Les éléments de la Gendar merie nationale ont mis en échec une tentative d’émigration clandestine et arrêté 15 individus, a indiqué, jeudi soir, un communiqué de ce corps constitué, ajoutant que les investigations ont donné lieu à l’identification de deux (02) membres actifs du mouvement terroriste «MAK» qui tentaient de fuir les poursuite judiciaire vers l’étranger.

Le départ était programmé à partir des côtes d’Annaba vers l’Italie, a précisé le document, ajoutant «les enquêtes menées ont révélé que les deux mis en cause avaient été instruits par les dirigeants du mouvement terroriste «MAK» de quitter le territoire national pour fuir la justice». «Les deux suspects fuyaient les régions ayant connu des incendies criminels de forêts», a rappelé la même source. Les deux mis en cause ont été placés en détention provisoire par le parquet du pôle pénal spécialisé de Sidi M’hamed pour «appartenance à un groupe subversif visant à attenter à la sécurité de l’Etat, l’unité nationale et l’intégrité territoriale, outre apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux et diffusion de publications susceptibles de porter atteinte à l’intérêt national».