<span style='text-decoration: underline;'>LWF Sidi Bel Abbés : Pré Honneur, 14ème et dernière journée </span>:<br><span style='color:red;'>Une ultime journée sans enjeu</span>

Programme de ce vendredi 11.03.2022 à 14 h 30

A Sidi Ali Benyoub: CR Bordj Djaâfar – AM Sidi Lahcen

A Ténira: AS Bouyetas – A Mostefa Ben Brahim

A Amarouche (SBA): MC Bel Abbés – US Marhoum

A Amarouche (SBA): FC Saâda – JS Ain Trid

(samedi 12.03.2022 à 14h30)