<span style='text-decoration: underline;'>A l’occasion de sa journée nationale et maghrébine</span>:<br><span style='color:red;'>Une unité opérationnelle de la protection civile inaugurée à El-Kerma</span>

A l’occasion de la journée double «Nationale et Maghrébine» qui coïncide avec le 18 Mars de chaque année, et dans le cadre du programme des projets de développement et de l’amélioration des services de la protection civile, une nouvelle unité permettant de renforcer ce corps constitué a été inauguré jeudi , en présence des autorités de la wilaya, civiles et militaires.

La célébration de cette journée a été marquée par un baptême grandiose avec à la clé des manœuvres vantant les prouesses et les capacités de ce corps sécuritaire et d’une grande utilité pour la population. Cette nouvelle et belle structure située sur l’autoroute au niveau de la commune d’El Kerma a été baptisé du nom du chahid Belouazaa Abdelkader, dont la famille était présente aussi à cette occasion. il est à signaler que l’unité est aménagée selon les normes réglementaires exigées, et sa localisation facilite les interventions en cas d’accidents de la circulation vu que cette route est très fréquentée par les automobilistes.

Les presents ont pu observer la disponibilité opérationnelle des agents de la protection civile et les moyens mis en place pour une intervention dans ce genre de situation. Le directeur de la protection civile d’Oran, Le colonel Souiki Mahfoud a présenté au wali Djari Messaoud et la délégation qui l’accompagnait les différents groupes d’intervention de la protection civile de différentes spécialités à savoir l’équipe de «lutte contre les incendies», la brigade Marine et des plongeurs», l’équipe de «sauvetage sous les décombres», l’équipe de «Cyclistes secouristes», ainsi que la «brigade cynotechnique», et «la bride des grimpe» , deux brigades fraîchement installées. Des statistiques sur les différentes interventions de la protection civile d’Oran ont été également présentées à cette occasion.

Lors de son discours à l’occasion, le wali d’Oran a félicité la protection civile à l’occasion de leur journée nationale et maghrébine, et a déclaré que cette nouvelle structure va permettre de renforcer le dispositif de ce corps constitué: «Cette nouvelle unité opérationnelle, va permettre d’assurer notamment, des interventions rapides et efficaces lors des opérations de secours en cas de catastrophes routières ou autres» a déclaré le wali, qui a assuré que tous les efforts et tous les moyens sont déployés pour atteindre les objectifs visés et pour, notamment assurer les meilleurs services à nos chers concitoyens» . A la fin, une cérémonie de remise de grades à une dizaine d’éléments de la protection civile « sergents et officiers» a eu lieu. D’autres agents et cadres ainsi que des lauréats de différentes activités sportives ont été honorés, ainsi qu’un groupe de retraités de ce corps. A noter que la gestion de cette nouvelle structure a été confiée à l’officier Traifi Mohamed qui exerçait auparavant à l’unité principale.

Fériel.B