<span style='text-decoration: underline;'>Qualification de la JSK à la demi-finale de la CAF</span>:<br><span style='color:red;'>Une victoire bien méritée</span>

La JS Kabylie (JSK), qualifié dimanche (1-0) pour les demi-finales de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF), a réalisé « une victoire bien méritée », a considéré Denis Lavagne, entraineur du club à l’issue de la rencontre à Tizi-Ouzou face au SC Sfax, comptant pour les quart de finale de la compétition continentale.

« Nous avons eu une victoire bien méritée sur les 2 rencontres, aller et retour » a-t-il indiqué en conférence de presse à l’issue de la rencontre, relevant que ses éléments qui ont « bien maîtrisé » la 1ere mi-temps ont fait face à « des difficultés » en eu une 2ème mi-temps. « Nous avons eu une 2ème mi-temps plus difficile, on n’a pas su gérer les occasions et utiliser les espaces et failles enregistrés dans la ligne défensive, à cause peut-être du manque d’expérience et de l’émotion qui a repris le dessus » dira-t-il. S’agissant des rencontres à venir prévue le 30 juin (aller) et le 27 juin (retour) face au Coton Sport (Cameroun), Lavagne a estimé que la JSK jouera avec « un avantage psychologique certain » rappelant les 2 victoires des Canaris lors de la phase des pouls. L’entraineur sfaxien, Hamadi Daou a, pour sa part, félicité la JSK qui « avait la chance de son côté » pour sa victoire, et regretté la défaite de son équipe malgré « les occasions créées, mais ratées ».