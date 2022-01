Une victoire de l’Afrique indépendante

Les Africains ont fini par avoir leur CAN. Une organisation qu’ils ont arrachée aux forceps. Samuel Eto’o, le nouveau président de la fédération de football camerounaise, a haussé le ton de manière exceptionnelle et carrément secoué le président de la CAF pour ne rien changer à ce qui était programmé depuis des années déjà pour le déroulement de cette CAN au Cameroun et à la date convenue, c’est à dire en ce mois de janvier.

Plus qu’une simple compétition sportive, cette CAN c’est une question de principe et d’existence même de tout un continent, trop longtemps mal perçu et peu respecté. Pratiquement tous les pays africains sont restés unis et mobilisés pour avoir leur CAN, à l’ exception des Marocains et du premier larbin d’entre eux, Fouzi Lakjaa le président de la fédération marocaine de football, qui s’est aligné sur les positions de la FIFA et a grandement manigancé pour faire capoter la fête africaine. Mais une autre position lâche des Marocains n’étonne plus beaucoup de monde, quand ça vient d’un pays encore et toujours protectorat et sous l’influence de ses maîtres.

Mais les Africains, malgré cette trahison du Maroc qui n’est pas à son premier coup de poingard dans le dos ( le peuple palestinien en a fait l’amere expérience), donc malgré cela, le valeureux peuple africain a tenu bon. Ni le bas chantage du marchand de tapis et président de la FIFA, Gianni Infantino, ni la pression des grands clubs européens qui ont interdit à leurs joueurs africains de rejoindre leurs sélections nationales, jusqu’à la dernière minute, n’ont pu changer le cours des choses.

Car plus qu’un simple rendez-vous sportif, cette CAN est avant tout une question d’honneur et de défense de cette chère indépendance des pays africains toujours remise en question par les anciennes puissances coloniales et les grands pays qui croient avoir tous les droits sur les Africains. Nous sommes donc en face d’un moment historique et d’une décision qui aura son poids dans l’avenir de ce continent qu’on a toujours voulu asservir.

Non, les choses ont changé et les Africains sont libres, indépendants et maîtres de leur destin. N’en déplaise aux traîtres et à tous ceux qui se croient toujours les tuteurs des valeureux et fiers peuples africains.