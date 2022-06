<span style='text-decoration: underline;'>TOURISME</span>:<br><span style='color:red;'>Une vingtaine d’hôtels entreront en fonction durant le second semestre 2022</span>

Plus d’une vingtaine d’établissements hôteliers vont entrer en fonction durant le second semestre de l’année en cours . En effet, quelque 208 projets touristiques sont en cours de réalisation avec un taux d’avancement des travaux qui varie entre 15 à 95 %.

Ces nouvelles structures font partie du programme des opérations de développement de ce secteur . Le but est de renforcer ces services pour essayer de promouvoir le tourisme à Oran en dotant ces lieux de toutes les commodités nécessaires pour accueillir les clients dans des conditions qui répondent aux normes réglementaires exigées concernant le tourisme pour arriver à donner une meilleure image de la wilaya aux visiteurs qui viennent des différents coins du territoire national ou des pays étrangers durant les vacances, pour assister à des colloques où pour des affaires en passant un court ou long séjour dans ces endroits classés selon différentes étoiles en fonction des options que comptent ces lieux .

Ces projets vont en effet apporter un plus en résorbant le chômage , en proposant aussi un éventail en matière d’hébergement et vont permettre d’accueillir le plus de touristes au niveau de la wilaya.

Bekhaouda Samira