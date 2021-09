<span style='text-decoration: underline;'>Tizi-Ouzou</span>:<br><span style='color:red;'>Une vingtaine d’incendies enregistrés</span>

Une vingtaine d’incendies ont été enregistrés mardi soir dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris mercredi auprès de la direction locale de la protection civile.

Selon le chargé de communication de cette institution, le capitaine Kamel Bouchakor, sur ces vingt incendies, qui ont été tous éteints, deux étaient importants. Il s’agit des feux qui se sont déclarés dans les régions d’Azeffoun (nord de la wilaya) et Assi Youcef (au sudouest). Tous les moyens humains et matériels de la protection civile, nécessaires aux opérations d’extinction, ont été mobilisés, a-t-on souligné de même source, ce qui a permis de vite maîtriser ces foyers d’incendies.

Le capitaine Bouchakor a observé que la lutte contre le feu de la région d’Assi Youcef, a nécessité la mobilisation, en plus des moyens de l’unité de la protection civile de Draa El Mizan déployé sur le terrain aux côtés de ceux des autres services concernés, de la colonne mobile et d’un renfort de l’unité principale de Tizi-Ouzou. Ce même responsable a salué la mobilisation des différents services, mais aussi des citoyens qui ont participé activement à la lutte contre les incendies notamment celui d’Assi Youcef qui était menaçant en raison du vent fort et chaud qui soufflait sur la région.