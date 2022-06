<span style='text-decoration: underline;'>Béchar</span>:<br><span style='color:red;'>Une vingtaine d’investisseurs intéressés par le projet de réalisation d’une centrale photovoltaïque à Beni-Ounif</span>

Une vingtaine d’investisseurs nationaux et étrangers ont exprimé leur intérêt pour le projet de réalisation d’une centrale photovoltaïque d’une capacité de production de 50 méga watts (MW), dans la région frontalière de Béni-Ounif (110 km au nord de Béchar), a-t-on appris jeudi auprès de la direction locale de l’Energie et des Mines.

«Une vingtaine d’investisseurs entre nationaux et étrangers, notamment iraniens, turcs, égyptiens, chinois et français ont d’ores et déjà procédé au retrait du cahier des charges relatif au projet de réalisation d’une centrale photovoltaïque à Béni-Ounif (Béchar) à l’effet de préparer leurs offres technique et financière, en présence des représentants de la Société nationale des énergies renouvelables (SH’MS)», a précisé le directeur local de l’Energie, Abbes Abdelatif Boulouchouour.

La société SH’MS a été chargée du développement du programme national des énergies renouvelables portant réalisation de plusieurs centrales photovoltaïques d’une capacité de 1.000 MW en lots de 50 à 300 MW chacune dont celle de Béni-Ounif, selon M. Boulouchouour. La concrétisation de ce projet sur une superficie de 250 hectares, s’inscrit dans le cadre du programme national des énergies renouvelables portant réalisation de plusieurs centrales solaires photovoltaïques d’une capacité totale de 1.000 MW, à travers plusieurs wilayas du Sud du pays, a-t-il rappelé. Le directeur local de l’Energie a cité, à ce titre la réalisation d’une centrale photovoltaïque de 100 MW à Ouargla, précisément à Aïn Beida, une autre dans la localité de Hassi Delaâ (wilaya de Laghouat) avec une capacité de production de 300 MW, en sus d’une centrale à Foulia (wilaya d’El Oued), et une autre à Temacine (wilaya Touggourt ), avec respectivement des capacités de production de 300 et 250 MW.