Une vision étriquée de l’avenir urbain de la Cité

En visite mardi dernier au quartier de M’dina Jdida, le wali d’Oran, M. Saïd Sayoud, a annoncé le prochain lancement de travaux d’aménagement du marché Souk El Kettane. Cet ancien marché de tissu, inscrit lui aussi dans la mémoire oranaise, se morfond depuis des décennies dans un état des lieux lamentable, des conditions de fonctionnement risquées, marquées par l’insalubrité et l’exiguïté étouffante. Le wali aujourd’hui en poste est loin d’être le premier à avoir réagi à cette situation. Pas moins d’une dizaine de wali avant lui avaient évoqué ce dossier et donné de «fermes instructions» aux gestionnaires communaux pour une opération de délocalisation des marchands et de réaménagement des lieux. Presque chaque année, depuis plus de vingt ans, des promesses de réhabilitation de ce vieux marché «Souk El Kettane» sont annoncés, en vain, par les élus municipaux confrontés à d’inextricables contraintes liées au fonctionnement du système global de gestion et de financement des affaires de la Cité. En visitant à son tour ce site édifice commercial, le wali a été nous dit-on choqué par l’état de dégradation du site et a souligné qu’il fera l’objet de travaux d’aménagement. Le chef de l’exécutif a fait savoir qu’un accord a été convenu avec les commerçants pour entamer une partie des travaux à leur charge et que la wilaya financera le reste des travaux. Il y a quelques années, les services de l’urbanisme de la commune avaient commandé l’ étude d’un projet de réalisation, sur ce même site, d’un nouveau centre commercial sur trois étages, devant remplacer le marché. Une initiative qui se heurtait au départ à la grande réticence des commerçants soucieux de conserver le cachet populaire séculaire de leurs activités. On se souvient qu’une enveloppe budgétaire de 20 milliards de centimes avait été débloquée par l’APC d’Oran pour ce projet de transformation de Souk El Kettane en centre commercial «moderne» répondant aux normes d’hygiène et de sécurité. Un projet qui a été même inscrit au programme de développement communal (PCD), et dont l’étude de faisabilité avait été finalisée. Alors, se demandent à ce jour les mauvaises langues locales, pourquoi avoir engagé l’étude technique de ce projet sans avoir au préalable réglé la grande contrainte de délocalisation provisoire des commerçants sur un site collectivement admis et accepté ? Ces commerçants du souk el Kettane auraient par exemple bien mérité d’être «provisoirement installés» dans les étages de l’ancien grand magasin prisunic alors désaffecté. On a malheureusement choisi de réaménager à grand frais d’anciens locaux municipaux, en faisant mine d’ignorer que les marchands refusaient l’endroit pour d’objectives raisons d’espaces, d’accès et de fonctionnalité. Les dépenses générées par des «opérations provisoires», souvent inutiles, restent encore la marque de fabrique d’une «stratégie» de développement locale, bien coincée, il faut l’admettre, dans une vision étroite et obsolète de l’avenir urbain collectif de la Cité.

A suivre.

Par S.Benali