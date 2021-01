<span style='text-decoration: underline;'>Le wali d’Oran rencontre les joueurs du MCO</span>:<br><span style='color:red;'>Une visite d’encouragement</span>

Le Wali d’Oran monsieur Djari Messaoud accompagné du président de l’APW monsieur Meliani Abdelkader a fait une visite surprise au stade Ahmed Zabana où le MCO s’entraînait pour préparer le match prochain contre l’équipe de Chlef .

Le Wali s’est fait présenter les joueurs et a discuté longtemps avec le président Tayeb Mehiaoui , l’entraîneur Omar Belatoui et Acimi, l’entraîneur des gardiens, de même qu’il a encouragé les joueurs par des paroles motivantes. Cette visite surprise a semblé encourager les joueurs à percer dans les résultats, on sait que le MCO fait un parcours honorable sans aucune défaite et l’entraîneur Omar Belatoui dont on peut lui faire confiance semble jouir d’une bonne estime des joueurs, des dirigeants et du public oranais, le groupe petit à petit prend confiance en ses moyens et possibilités ,nous leur souhaitons encore plus de réussite à l’avenir pour la joie des supporteurs oranais Inchallah.

Adda.B