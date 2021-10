<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Une voiture fauche trois mobylettes et tue deux motocyclistes</span>

Une voiture fauche trois mobylettes et tue deux motocyclistes

La région de Telagh a vécu en fin de journée d’avant-hier vendredi un drame sur la route qui a causé la mort de deux personnes.

A l’origine de cet accident, une voiture qui a fauché trois motos à la fois sur la RN 94 reliant les communes de Télagh à Merine au sud de Sidi Bel Abbés. Le bilan fut malheureusement lourd avec le décès de deux hommes à bord des mobylettes et quatre autres blessés dont un homme et trois femmes, tous évacués vers l’hôpital de Telagh.

Dans la même journée d’avant hier, un second accident de la circulation s’est produit en début de soirée vers vingt heures où deux véhicules sont entrées en collision sur le chemin de wilaya 04 reliant Bel Abbés à Sidi Dahou faisant un blessé.

M. Bekkar