<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Une voiture se renverse et fait deux blessés</span>

Sidi Bel Abbés : Une voiture se renverse et fait deux blessés

Une voiture légère s’est renversée sur la RN 98 entre les localités de Sidi Dahou et Sidi Ali Boussidi. Cet accident a engendré deux blessés dont l’un présentant des lésions sur la tête et l’épaule tandis que le second était sous le choc.

Ils ont reçu les premiers soins de la part des pompiers avant d’être évacués vers l’EPH de Lamtar.

M. Bekkar