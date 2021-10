<span style='text-decoration: underline;'>Journée de la diplomatie algérienne</span>:<br><span style='color:red;'>Une voix audible et respectée dans le concert des nations</span>

La Journée nationale de la diplomatie coïncide avec le jour où le premier président de l’Algérie indépendante, le regretté Ahmed Ben Bella, a hissé le drapeau algérien au siège des Nations-Unies à New York, le 8 octobre 1962.

L’Algérie a célébré, hier, la journée nationale de la diplomatie. Cette célébration intervient cette année dans un contexte très particulier où les diplomates algériens sont très sollicités sur plusieurs fronts. Du Sahara occidental, au différend égypto-éthiopien sur le barrage de la Renaissance, en passant pas la question palestinienne et le conflit libyen, le retour de la force de frappe algérienne en matière diplomatique ne passe pas du tout inaperçu, au point de susciter des réactions de panique de la part du Maroc et de la France.

Ces deux États ont forcément beaucoup à perdre dans le déploiement de la diplomatie algérienne. Ils ont été jusqu’à imaginer des provocations à l’endroit de l’Algérie pour la détourner de sa principale mission qui consiste à remettre les choses à leur place sur des dossiers «corrompus» par le duo franco-marocain.

Sur la Libye, le Sahara occidental ou encore le Mali, l’Algérie a mis un terme à des saccages politiques, ce qui n’arrange pas les affaires des deux pays qui exerçaient, chacun pour son compte soit une influence sur la région, soit à bénéficié d’une impunité inacceptable, au regard des lois internationales.

C’est donc dans ce contexte assez spécifique que les diplomates algériens ont célébré leur journée. Pays exportateur de paix et de stabilité, mais aussi un pays avant-gardiste des Mouvements de libération et des causes justes, l’Algérie fait la démonstration de sa détermination de ne pas se laisser emporter par les vents du mondialisme débridé. En ce sens, la voix de l’Algérie est ainsi demeurée audible et respectée dans le concert des nations. «L’action diplomatique de notre pays, au cours des prochaines années, sera orientée vers la défense des intérêts de la Nation, la contribution à la sécurité et la stabilité régionales, le renforcement des liens avec l’Afrique et le Monde arabe, le développement du partenariat et de la paix dans le monde et le redéploiement de la diplomatie économique au service de notre développement», rapporte le plan d’action du gouvernement, comme pour mettre en évidence le rôle central de la diplomatie dans la stabilisation de l’environnement du pays, et donc dans la pérennité de son développement.

La nouvelle vision repose sur des actions concrètes. L’on a pour exemple la création, par le chef de l’Etat de sept postes d’Envoyés spéciaux, chargés de conduire l’action internationale de l’Algérie. La nomination de ces Envoyés spéciaux permettra à la diplomatie algérienne de retrouver ses titres de noblesse et d’étoffer davantage son palmarès en matière de règlement des conflits par les voies pacifiques, le dialogue et la négociation ainsi que la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Autant de points à l’actif de cette diplomatie qui a déjà ses lettres de noblesse.

De la «Mecque des révolutionnaires» durant les années 60-70, en raison du soutien qu’elle apportait aux causes justes et à l’indépendance des pays colonisés, à l’accord de Paix entre l’Ethiopie et l’Erythrée, en passant par la libération des otages américains en 1981, l’accord historique de 1975 sur le différend territorial entre l’Iraq et l’Iran et la présidence, en 1974, de l`Assemblée générale de l`ONU, où l’apartheid s’est vu exclure, la diplomatie algérienne a toujours brillé de mille feux. Il faut savoir, à ce propos, que ces succès remontent au cœur du combat libérateur de la glorieuse révolution de novembre 1954. La diplomatie algérienne avait mené, en parallèle avec la lutte armée, le fait d’ inscrire, pour la première fois à l’ordre du jour des travaux de l’ONU en 1955, la question de son indépendance.

L’année 1958 a été un tournant décisif dans l’Histoire de l’Algérie et sa diplomatie quand l’ONU avait adopté une résolution ayant consacré le droit du peuple algérien à l’autodétermination, infligeant une cinglante défaite diplomatique à la France qui était, faut-il le souligner, une puissance coloniale et aussi membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU.

Anissa Mesdouf