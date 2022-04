Unis et soudés face aux complots

Les aveux des terroristes capturés lors de la grande opération de ratissage menée par l’armée nationale à Skikda révèle encore une fois les menaces qui pesaient et pèsent encore sur la sécurité et la stabilité du pays. Car il ne faut pas oublier que cette lutte contre le terrorisme dure depuis les années quatre-vingt dix et qu’elle a été longue et a demandé une mobilisation sans relâche de notre glorieuse ANP.

Une armée qui a permis la sauvegarde de la République et évité au peuple algérien les affres d’un terrorisme sanglant et d’une sauvagerie sans pareil. L’Algérie, comme l’avait rappelé, le chef d’état-major, Saïd Chengriha, qui a dû faire face à cette menace toute seule, alors que les théories du chaos du «qui tue qui», se fomentaient dans les laboratoires des ennemis de la nation.

Mais l’engagement de notre armée n’a pas faibli et la lutte, appuyée par tout un peuple, a changé la donne et sauvé le pays de la descente aux enfers que nous promettaient nos ennemis. Aujourd’hui les choses ont changé, mais la lutte contre les résidus du terrorisme est encore d’actualité. Elle l’est d’autant plus que les témoignages de ces terroristes capturés révèlent ces connexions avec d’autres mouvements terroristes qui ont voulu surfer sur la vague du Hirak populaire, à l’image du mouvement Rachad, qui projette encore de déstabiliser le pays et de semer la terreur.

Ainsi dans ses aveux, le terroriste capturé Betayeb Youssef, dit Oussama Abou Sofiane Enighassi, ne laisse aucune place au doute et confirme cette relation, révélant l’existence de contacts secrets entre l’émir de l’organisation terroriste, Abou Obeida Youssef El-Annabi, et le mouvement terroriste Rachad, en général, et Larbi Zitout, en particulier, via un intermédiaire de confiance. Il a révélé que l’émir de l’organisation terroriste l’a informé, en sa qualité de membre du Majlis Echoura de l’organisation terroriste et d’émir de la région Est, de la teneur d’une lettre adressée à Larbi Zitout. Une lettre qui comportait «une demande de collaboration en échange d’un soutien de la part du mouvement Rachad, en général, et de Larbi Zitout, en particulier» pour porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays en exploitant le Hirak populaire,

Les menaces et les tentatives de déstabilisation de notre pays sont multiples, et viennent autant de l’intérieur que de l’extérieur, et exigent plus que jamais une union sacrée de tout le peuple algérien pour sortir victorieux face à ces nombreux défis.

Par Abdelmadjid Blidi