Unité et engagement

L’Algérie fête le 60e anniversaire de son indépendance. Une commémoration qui se déroule dans une communion extraordinaire entre tous les enfants de ce peuple fier et valeureux. Le patriotisme s’est manifesté à son firmament sur les terres de ce pays béni.

Les Algériens jaloux de leur liberté et de leur indépendance s’engagent comme un seul homme pour relever les innombrables défis qui se dressent devant eux, exactement comme l’ont fait leurs aînés devant eux, qui ont donné tout ce qu’ils avaient de plus cher, jusqu’à leur vie pour que le soleil de la liberté se lève enfin, sur cette Algérie fière, un certain 5 juillet 1962, après 132 ans de colonialisme barbare et destructeur. Nos valeureux martyrs qui se sont sacrifiés pour arracher cette indépendance, restent à ce jour nos guides et nos modèles dans l’amour sans limite pour notre pays. C’est en puisant de l’engagement et du sacrifice qui a été le leur, que la génération d’aujourd’hui compte prouver qu’elle peut être à la hauteur de ses héros, et qu’elle continuera leur lutte et concrétisera leur idéal de construction d’un pays fier et développé.

Un pays qui sait ce que veut dire le mot souveraineté et qui ne baissera jamais la tête devant qui que ce soit, et quelles que soient sa force et sa suprématie.

L’Algérie ne vit pas dans le passé, comme veulent le faire croire certains haineux ennemis de la nation, mais elle puise sa force de ce passé pour bâtir un avenir meilleur. Oui les Algériens glorifient et idolâtrent leurs valeureux martyrs, car ils sont convaincus que ce sont eux qui éclairent leur chemin. Ce sont eux leur exemple ultime qui leur inspirent à ce jour le sens du sacrifice et de l’abnégation pour servir ce magnifique pays qu’ils ont irrigué de leur sang.

Ce 60e anniversaire du recouvrement de notre indépendance est particulier en ce sens qu’il fédère toutes les forces vives du pays et qu’il annonce l’engagement national de tout un peuple uni et solidaire pour préserver cette liberté et cette souveraineté, et aussi engager le pays dans la voie du développement et du progrès.

Un anniversaire qui consolide aussi ce lien fort et fusionnel entre le peuple et son armée garante de la sécurité et de la souveraineté de l’Algérie. Et le grandiose défilé militaire d’hier est une autre fierté de ce peuple uni et convaincu que l’Algérie ne sera que meilleur grâce à l’engagement sans faille de ses enfants, chacun dans son domaine.

Par Abdelmadjid Blidi