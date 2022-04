<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2 (25ème journée)</span>:<br><span style='color:red;'>USMK-JSBM et RCK-MCEB, la grande explication pour l’accession</span>

La 25e journée de Ligue 2 de football prévue ce samedi à 14h30 sera dominée par la double confrontation directe entre les prétendants à l’accession en Ligue 1, USM Khenchela – JS Bordj Ménael dans le groupe Centre-est et RC Kouba – MC El Bayadh dans le groupe Centre-ouest, tandis que la bataille pour le maintien fait rage.

L’USM Khenchela (51 pts), accueille le leader JS Borj Ménael (52 pts) avec l’objectif de le battre pour reprendre les commandes et fait un pas décisif vers l’accession à cinq journées de l’épilogue de la compétition.

Un tournant décisif dans la course au titre, synonyme de montée en Ligue 1, dont l’issue sera donc déterminante pour l’avenir des deux antagonistes, au coude à coude depuis l’entame de la saison.

Même cas de figure à l’Ouest, avec cette chaude empoignade entre le dauphin RC Kouba (52 pts), et un des deux actuels co-leaders, le MC El Bayadh (53 pts).

Un match à six points, là-encore, car mettant aux prises deux concurrents directs pour l’accession.

Ce qui en fait un duel décisif pour la suite du parcours, et même pour les chances d’accession, d’où la nécessité de bien le négocier.

Mais ce qui est sûr est qu’un nul entre le RCK et le MCEB fera le bonheur de l’autre co-leader de ce groupe, le CR Témouchent, qui y verra là une occasion de reprendre seul les commandes, et se détacher même de ses principaux concurrents.

Quoique, la tâche du CRT ne s’annonce pas de tout repos, même s’il bénéficiera de l’avantage du terrain, car appelé à défier le GC Mascara (4e/35 pts), qui de surcroît a beaucoup à se faire pardonner auprès de ses supporters.

En effet, le GCM reste sur une défaite à domicile contre la JSM Tiaret (0-1), dans le duel entre voisins, lors de la précédente journée et tentera de se racheter contre le CRT, tenu en échec par l’USM El Harrach (0-0) .

Des enjeux qui devraient donner lieu à une chaude empoignade, entre deux grands clubs de l’Ouest, à tel point qu’il semble difficile de donner un pronostic fiable.

Un duel qui devrait donc rester ouvert sur différentes probabilité, et se jouer sur des détails, tout comme cela devrait être le cas pour les autres chocs de cette 25e journée.

Dans la lutte pour le maintien, rien n’est joué pour certaines équipes à l’instar de l’ASM Oran (13e) qui effectuera un déplacement difficile à Saida pour affronter le MC Saida, tandis que le CRB Aïn Oussera (14e) accueille le WA Boufarik (12e).

Dans le groupe Centre-est, les deux équipes de Bejaia, le MOB (12e) et la JSMB (13e) jouent gros lors de cette journée contre respectivement le MC El Eulma et l’USM Annaba .A noter que les matchs HAMRA Annaba û CA Batna et CRB Aïn Oussera û WA Boufarik se joueront à huis clos, en raison des sanctions qui pèsent actuellement sur les clubs hôtes.