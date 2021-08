<span style='text-decoration: underline;'>L’ALGÉRIE EN PASSE DE CONTRÔLER LA 3ème VAGUE</span>:<br><span style='color:red;'>Vaccination, confinement et solidarité</span>

La riposte à la troisième vague qui s’est organisée, commence à stabiliser la situation. La courbe des contaminations est sur un plateau en 1100 et 1300 cas par jour, le nombre de décès se stabilise à moins de 40 par jour et l’acquisition du matériel aura un effet direct sur la baisse de la mortalité du à la Covid-19.

La campagne nationale de vaccination contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) est parvenue à une bonne vitesse de croisière. L’engouement des Algériens ne faiblit pas et même, si le chemin qui reste à parcourir est très long pour aboutir à l’immunité collective tant attendue, les signaux envoyés par les autorités centrales et la population plaident pour un retour graduel à une situation sous contrôle.

Les mesures barrière beaucoup mieux respectées par les citoyens et les confinements décidés au niveau local avec l’assentiment de tous, constituent autant de motifs de satisfaction. Cela en plus de la vaccination initiée par le ministère de la Santé avec la contribution de la Direction générale de la protection civile. A la troisième semaine, «l’opération a permis de vacciner un maximum de citoyens et protéger la santé publique contre la propagation de la pandémie», affirme Le lieutenantcolonel Mohand Amar Benabdesslam, sous-directeur du secours médicalisé à la protection civile.

Selon ce cadre, «cette campagne nationale a concerné également la capitale où 9 centres ont été réservés à l’accueil des citoyens désireux de se faire vacciner pour atteindre une vaccination maximale à même de protéger la santé publique contre ce virus dangereux ». C’est dire la détermination de se rapprocher du citoyen et rendre le vaccin accessible à tous. Benabdesslam explique que la protection civile a mobilisé «200 médecins et un nombre considérable d’ambulances et de vaccins en vue de vacciner et d’immuniser le maximum de citoyens des différentes wilayas contre cette pandémie létale qui enregistre une forte propagation, d’où l’augmentation des cas de contamination, la surcharge des hôpitaux et le manque d’oxygène ».

Le constat de l’officier de la Protection civile est on ne plus juste et son appel en faveur d’une vaccination, s’explique par le fait que cet acte médical «demeure le meilleur moyen pour préserver la santé collective». Le même responsable a mis l’accent sur l’impératif respect des mesures préventives prévues dans le protocole sanitaire en vue de réduire le nombre des cas d’infection au coronavirus, mettant en avant «les efforts des staffs médicaux mobilisés à cet effet au niveau d’Alger visant à vacciner plus de 2,5 millions de personnes d’ici septembre prochain».

Le lieutenant colonel Benabdesslam a appelé les citoyens à ne pas céder aux rumeurs et aux fausses informations relayées sur les réseaux sociaux au sujet de la vaccination, appelant l’ensemble des citoyens «à la nécessité de se faire vacciner pour se protéger et protéger leurs proches, notamment les personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques».

La mobilisation des hommes et des femmes de la protection civile apporte sa contribution dans un très vaste mouvement national qui a vu le corps médical, l’ANP et la société civile, déployer des efforts immenses pour faire face à la pandémie. La formidable solidarité qui s’est exprimée depuis des semaines témoigne de la possibilité pour le pays de dépasser le moment difficile que vit la nation. La riposte à la troisième vague qui s’est organisée, commence à stabiliser la situation. La courbe des contaminations est sur un plateau en 1100 et 1300 cas par jour, le nombre de décès se stabilise à moins de 40 par jour et l’acquisition du matériel aura un effet direct sur la baisse de la mortalité due à la Covid-19. En effet, il faut savoir que le ministère de la Santé réceptionnera à partir de demain, 5000 concentrateurs d’oxygène après la réception de 750 unités samedi dernier, a indiqué un communiqué du ministère.

Le ministère a annoncé «la réception samedi 7 août 2021 de 750 unités de concentrateurs d’oxygène, en plus de 2500 unités réceptionnées entre le 25 juillet et le 3 août, distribuées régulièrement aux établissements hospitaliers, en attendant la réception de 5000 autres unités à partir de mardi 10 août 2021». Concernant les stations d’oxygène, «deux stations ont été réceptionnées le 04 août 2021, en attendant la réception de 09 autres stations lundi 09 août 2021», ajoute le communiqué, précisant que «les concentrateurs et les stations d’oxygène seront distribués aux établissements hospitaliers à travers l’ensemble du territoire national ». Un signal fort de la fin proche de la crise.

Nadera Belkacemi