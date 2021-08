<span style='text-decoration: underline;'>BOUTLELIS</span>:<br><span style='color:red;'>Vaccination dans les villages isolés</span>

Les services de la commune de Boutlélis ont consacré quatre classes au niveau des villages isolés à savoir au niveau de Bouyakour ,Hais El Hachèm ,Mahdiya , douar Naib et au niveau de la bibliothèque communale pour permettre aux habitants de ces lieux de se faire vacciner contre la covid-19 .

Cette action s’est déroulée en coordination avec les services de santé pour encourager le plus d’habitants possible de ces villages à venir se faire vacciner .Le but est d’essayer de relever la pression au niveau des centres de santé de proximité .Les services de cette commune ont également procédé à la sensibilisation des habitants sur l’importance de se faire vacciner pour se protéger de cette épidémie et sur le respect des consignes préventives pour notamment atteindre les objectifs visés et sortir de cette crise sanitaire .Dans le même cadre ,ces services ont également procédé à des opérations de désinfection et de nettoyage des administrations publiques ,des grandes places publiques qui relèvent de cette commune .Cette campagne de désinfection se poursuit pour assurer aux habitants un cadre de vie agréable et un environnement sain surtout durant cette période de grandes chaleurs où les conditions d’hygiène doivent être bien respectées pour lutter notamment contre cette épidémie.

Bekhaouda Samira