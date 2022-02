<span style='text-decoration: underline;'>CHU d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Vaccination de 4793 personnes dont 3491 hors corps médical</span>

Quelque 4.793 personnes dont 3.491 hors corps médical ont été vaccinées contre la Covid-19 depuis le lancement de la campagne de vaccination en février 2021 au niveau du CHU «Dr. Benzerdjeb» d’Oran, a-t-on appris du directeur de cet établissement Hadj Boutouaf.

A Oran, ce sont les établissements de santé de proximité (les polycliniques) qui sont chargées de prendre en charge la vaccination de la population, alors que les grands hôpitaux, comme le CHU d’Oran, ont été chargés de s’occuper de la vaccination de leurs personnels uniquement. La direction du CHUO a décidé de participer à cette campagne pour se joindre à l’effort national visant à vacciner le maximum de personnes dans le but d’atteindre l’immunité collective, a noté Hadj Boutouaf. Il a précisé que parmi les vaccinés de son établissement figurent les membres des familles du personnel médical, les personnes hospitalisées et leurs proches, les malades qui viennent consulter et leurs accompagnateurs ainsi que des personnes qui résident ou travaillent aux alentours de l’hôpital. «Tant que les doses de vaccin sont disponibles, nous continuerons à vacciner toute personne qui le souhaite «, a-t-il assuré.

S’agissant du personnel médical du CHUO, il a indiqué que le service de médecine de travail a fait état de 1.302 travailleurs sur 7.000 vaccinés dans l’établissement même. Le recensement des personnes ayant reçu leur vaccin ailleurs est en cours, pour pouvoir établir un taux de vaccination dans l’établissement, a-t-on expliqué.