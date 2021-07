<span style='text-decoration: underline;'>Chambre de l’agriculture de la wilaya d'Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Vaccination des fellahs</span>

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de la covid19, les services de la chambre de l’agriculture de la wilaya ont organisé une opération de vaccination.Cette manifestation s’est déroulée en partenariat avec ceux de la santé.

Cette initiative a permis aux fellahs, à leurs familles et aux éléments de cette chambre de se faire vacciner.Cette campagne a été très appréciée par les agriculteurs qui étaient plein d’enthousiasme pour se faire vacciner.Pour le bon déroulement et la réussite de cet événement ces services ont également sensibilisé les fellahs sur la nécessité et l’importance de se faire vacciner pour se protéger contre la covid19 et pour également éviter toute possibilité de contamination durant cette troisième vague et l’apparition de nouveaux variants qui se propagent à grande vitesse.Ainsi toutes les explications et les détails ont été donnés aux fellahs sur cette campagne pour une bonne couverture sanitaire et pour essayer de maîtriser la crise sanitaire qui sévit et qui plonge le pays dans des circonstances difficiles sur tous les plans.