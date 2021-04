Vaccins anti-covid-19: L’Algérie recevra des quantités supplémentaires dans les prochaines 48 heures

L’Algérie recevra dans les prochaines 48 heures des vaccins anti-covid 19 provenant de la Russie et de la Chine avant de procéder à la vaccination des citoyens au niveau des hôpitaux et des cliniques, a affirmé, jeudi à Alger, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid..

Dans une déclaration à la presse à l’issue de l’inauguration de trois polycliniques dans la Daïra de Birtouta (ouest d’Alger) en compagnie du wali d’Alger, Youcef Chorfa et de la wali déléguée de la circonscription administrative de Bir Touta, Nachida Belhouane, M. Benbouzid a souligné que « l’Algérie recevra des vaccins+russe&Chinois+ en l’espace d’un jour à deux qui seront répartis à travers les hôpitaux et cliniques pour la vaccination des citoyens ».

Le ministre a préféré ne pas donner plus de précisions sur la quantité qui sera réceptionnée, arguant que le monde entier traverse une phase difficile et même les pays producteurs du vaccin enregistrent un manque pour la vaccination de leurs citoyens.