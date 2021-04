<span style='text-decoration: underline;'>Direction des ressources en eau</span>:<br><span style='color:red;'>Validation d’un projet de forage horizontal pour lutter contre la remontée des eaux au centre-ville</span>

Le projet de réalisation d’un forage horizontal à même d’évacuer les eaux souterraines s’accumulant au niveau d’une partie du centre-ville d’Oran a été récemment validé, a-t-on appris auprès de la Direction locale des ressources en eau. En effet, deux immeubles, sis à «Mohamed Khemisti», sont les plus touchés par le phénomène de remontée de l’eau souterraine. Il s’agit d’immeubles situés aux 16 et 18 de cette rue.

Les fondations de ces constructions, datant de l’époque coloniale font face à ce phénomène depuis des années. La Direction des ressources en eau et la Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR) interviennent régulièrement pour évacuer l’eau stagnante. La dernière opération a été effectuée dimanche dernier, a-t-on indiqué. Le projet de réalisation d’un forage horizontal pour drainer l’eau d’une façon gravitaire et l’empêcher de s’accumuler, a enfin été validé par la tutelle, selon le directeur local des ressources en eau, Moussa Lebgaa, qui a fait savoir que le cahier de charges du projet est en cours d’élaboration. Les eaux de l’oued Rouina, traversant le centre-ville d’Oran est à l’origine de ce problème, selon les habitants rencontrés.