<span style='text-decoration: underline;'>Ouargla</span>:<br><span style='color:red;'>Vaste campagne de désinfection des espaces public</span>

Une vaste campagne de désinfection des espaces publics a été lancée samedi à Ouargla dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus (Covid-19).

D’importants moyens matériels, dont des camions et d’équipements de la protection civile, de la gendarmerie nationale, la police, en plus de différentes entreprises relevant du groupe Sonatrach, ont été mobilisés pour prendre part à cette initiative. Organisée par les services de la wilaya avec le concours des entreprises publiques et le tissu associatif, cette campagne qui ciblera, dans un premier temps, le grand Ouargla, sera suivie par d’autres actions similaires pour toucher l’ensemble des communes de la wilaya afin de prévenir et de lutter contre la propagation de la pandémie, a indiqué le wali d’Ouargla, Aboubakr Essedik Boucetta, dans une déclaration à la presse, en marge du lancement de cette campagne. Par souci de préservation de la santé publique et dans le cadre des mesures préventives et de la lutte contre la propagation de la Covid-19, le port de masques et le respect des gestes barrières sont désormais obligatoires dans les espaces commerciaux, les administrations publiques et les moyens de transports, a-t-il fait savoir.

«Tout contrevenant s’exposera aux sanctions, la fermeture et les poursuites judiciaires notamment», a-t-il ajouté. M. Boucetta a mis l’accent en outre sur l’importance de doter les structures hospitalières de tous les moyens nécessaires en matière d’équipements, de moyens de protection, d’oxygène et de lits, tout en insistant sur l’impérative protection du corps médical qui fait face à la pandémie. Des associations et des comités de quartiers participent à cette initiative de salubrité publique, tout en sensibilisant la population sur les dangers de la Covid-19 et les mesures préventives à adopter.