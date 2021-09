<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Vaste campagne de nettoiement pour éradiquer les points noirs</span>

Une vaste campagne de nettoiement de la wilaya d’Oran pour éradiquer les point noirs et améliorer le cadre de vie des citoyens a été lancée samedi avec la participation de différents organismes publics.

Le wali d’Oran, Said Sayoud, qui a placé l’assainissement de l’environnement parmi ses priorités dès son arrivée à la tête de l’exécutif, a donné le coup d’envoi de l’opération, qui «durera aussi longtemps qu’il le faut, jusqu’à l’éradication de tous les points noirs». Ces points noirs se comptent par centaines, a estimé, de son côté, la directrice locale de l’Environnement, Samira Dahou, chargée de chapeauter les différentes opérations de la campagne, partie pour durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Les différentes directions techniques, comme celle de l’Environnement, de l’Urbanisme et de l’Hydraulique, ainsi que plusieurs entreprises publiques et privées, en plus de la société civile, prennent part à cette campagne d’envergure, a-t-on précisé.

Les instructions du chef de l’exécutif sont de multiplier les opérations jusqu’à l’éradication de tous les points noirs. «Les communes devront par la suite reprendre le relais», a-t-on fait savoir. «La collecte des déchets est l’une des missions principales des Assemblées populaires communales (APC)», a-t-on souligné.