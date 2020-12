<span style='text-decoration: underline;'>REOUVERTURE DES MOSQUEES</span>:<br><span style='color:red;'>Vaste campagne de nettoyage et de désinfection des lieux</span>

Dans le cadre du programme de réouverture des mosquées de plus de 500 places au niveau de la wilaya d’Oran, les services de la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya procèdent à une vaste opération de nettoyage et de désinfection de CES structures de culte pour pouvoir notamment accueillir les citoyens dans les conditions d’hygiène exigées.

En effet,les dits services s’impliquent sur le terrain pour adopter minutieusement le protocole préventif durant cette crise sanitaire qui sévit suite à la propagation de l’épidémie du covid-19.

La campagne de nettoyage est lancée sur instruction du ministère des affaires religieuses et des wakfs et elle concerne également les autres mosquées des autres wilayas du pays .

Les dites mosquées doivent notamment se conformer aux normes exigées pour que notamment les prieurs peuvent prier à l’intérieur des dits lieux en respectant la distanciation sociale pour un maximum de protection contre le virus .Les mosquées concernés doivent ouvrir un quart d’heure avant la prière pour accueillir les prieurs puis fermeront un quart d’heure après l’accomplissement de la prière .Dans le même cadre ,il a été signalé que les bénévoles des associations veilleront au bon déroulement des prières au niveau des mosquées .

Ils prendront la température des prieurs à l’entrée des mosquées et tout les efforts vont être fournis pour la pratique de la prière dans les mosquées selon les consignes sanitaires préventives pour notamment arriver à casser la chaîne de contamination et arriver à atteindre le niveau zéro de cas positif.

Rappelons que les mosquées ont été fermées suite au confinement suite à la propagation de l’épidémie du coronairus qui a plongé le pays dans des conditions difficiles.

Bekhaouda Samira