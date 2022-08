<span style='text-decoration: underline;'>Hassi Bounif</span>:<br><span style='color:red;'>Vaste campagne de nettoyage</span>

Une vaste campagne de nettoyage a été lancée au niveau de la commune de Hassi Bounif. A cet effet, plusieurs opérations ont été entamées au niveau de plusieurs points entre autres au niveau de la route reliant l’entrée de cette commune au quartier Emir Khaled et à proximité des écoles.

Pour lutter complètement contre les décharges illicites, les déchets ménagers ont été ramassés, et cette action se poursuivra jusqu’à ce que cette commune retrouve un état de salubrité satisfaisant. Cette campagne a été organisée par les services de la commune avec des moyens matériels, des camions de collecte et en coordination avec les citoyens qui ont contribué pleinement pour donner une belle image à ce lieu. Par ailleurs, un appel est lancé aux citoyens pour ne pas jeter anarchiquement les sachets des ordures ménagères. Ainsi et pour faciliter aussi la tache des éboueurs lors de leurs tournées quotidiennes, il leur est demandé de déposer les sacs de poubelles dans les bacs à ordures mis à leurs dispositions au niveau des points de collecte pour éviter la récidive des points noirs.

Bekhaouda Samira