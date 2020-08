<span style='text-decoration: underline;'>Pour une bonne hygiène des rues</span>:<br><span style='color:red;'>Vaste opération de collecte des peaux de moutons sacrifiés</span>

Dans le cadre du programme des activités des services de collecte des déchets ménagers des communes de la wilaya d’Oran, une vaste opération de ramassage des peaux de moutons sacrifiés a été entamée lors des deux jours de l’Aïd à travers l’ensemble des quartiers des communes qui relèvent de la wilaya.

Les citoyens ont participé à cette action en mettant lesdites peaux au niveau des lieux désignés par lesdits services concernés pour pouvoir les ramasser facilement par les éléments de ces services et pour les mettre dans des camions puis les diriger vers les centres d’enfouissement technique de la wilaya. Le but de cette initiative est de maintenir les lieux propres après l’opération de sacrifice des moutons surtout pour lutter contre la propagation de l’épidémie du Covid-19 durant cette période de crise sanitaire qui sévit et qui plonge le pays dans la conjoncture actuelle pour, notamment, éviter surtout que lesdites peaux trainent dans les rues, entassées sous le soleil et ensuite dégénérer à l’air libre tout en répandant les odeurs nauséabondes et proliférant les moustiques au niveau des cités d’habitations. Dans le même cadre, il a été signalé que lesdits services ont fourni tous les efforts et tous les moyens ont été déployés pour le bon déroulement de ladite opération selon les normes d’hygiène règlementaires exigées pour lutter contre la prolifération des points noirs.

Bekhaouda Samira