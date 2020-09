<span style='text-decoration: underline;'>Commune d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Vaste opération de curage de l’ensemble des avaloirs</span>

Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre les catastrophes naturelles et en application du vaste programme des préparatifs de la saison hivernale, les services de la commune d’Oran s’impliquent sur le terrain pour lutter contre les inondations suite aux précipitations des pluies au niveau des diverses rues des quartiers et l’ensemble des ronds points de la commune.

A cet effet, lesdits services ont déjà lancé une vaste opération de curage des avaloirs. Ils signalent que ladite commune compte quelque 10182 avaloirs qui sont répartis à travers les 13 secteurs urbains et dont plus de 4560 ont déjà été nettoyés. L’opération en question se poursuit jusqu’à la fin du mois courant et cela, selon des techniques approfondies.

Ces services précisent que pour le bon déroulement de cette action, tous les efforts sont fournis et tous les moyens humains et matériels sont déployés pour des résultats satisfaisants. Ladite opération a pour but d’améliorer le cadre de vie des citoyens durant la période hivernale en évitant les inondations pluviales dans les rues causées par des problèmes de mauvaise circulation des eaux pluviales suite à des avaloirs obstrués et mal entretenus.

Ainsi, les usagers des routes, notamment, les piétons et les automobilistes pourront circuler aisément lors de la période de la saison des grandes averses sans risque d’inondations ou autre souci qui entrave la fluidité de la circulation au niveau des routes qui relèvent de ladite commune.