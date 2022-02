<span style='text-decoration: underline;'>ARZEW</span>:<br><span style='color:red;'>Vaste opération de nettoyage</span>

Une vaste opération de nettoyage a été organisée au niveau de la commune d’Arzew. Elle a touché en premier lieu plusieurs quartiers dont Ahmed Zabana, Emir Abdelkader et l’oued d’El Mouhgoune .

Cette action fait partie du programme des préparatifs de la saison estivale et d’une série d’opérations de nettoyage qui est mise sur pied par ces services en partenariat avec des associations .A cet effet ,les détritus ,les déchets solides et les restes de constructions jetés par les citoyens qui traînaient dans les espaces et les jardins publics ainsi que dans les impasses et sur les trottoirs ont été ramassés à cette occasion . Pour le bon déroulement de cette action toutes les dispositions ont été prises et tous les moyens ont été déployés. Plusieurs camions de collecte d’ordures ont été utilisés lors de cette campagne. L’oued d’El Mohgoune qui longe la ville d’Arzew a été également nettoyé .Cette initiative se poursuit pour toucher les autres quartiers afin de donner une belle image et préserver un environnement sain sans pollution surtout qu’avec l’arrivée de la saison haute et les grandes chaleurs de grands efforts doivent être fournis pour atteindre les objectifs visés. D’un autre coté les associations ont également sensibilisé les habitants de ces endroits pour contribuer positivement en mettant les sacs de poubelles dans les bacs à ordures mis en place par les services de la commune et maintenir ainsi les quartiers dans de bonnes conditions d’hygiène et faciliter les collectes effectuées par les éboueurs lors de leurs tournées de ramassae.

Bekhaouda Samira