<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Vaste opération de nettoyage au niveau de la route n11 et de haï Chaklawa</span>

Pour protéger et préserver un environnement sain et sans pollution le wali d’Oran insiste sur un travail de pointe pour des résultats meilleurs dans ce secteur.

A cet effet et pour lutter contre les points noirs et les décharges sauvages, une vaste campagne de nettoyage a été lancée au niveau de la route nationale numéro11,des quartiers de la piscine et de « Chaklawa » qui relèvent de la commune de Gdyel .Cette action va se poursuivre durant les jours qui suivent au niveau des autres quartiers pour combattre l’insalubrité et éviter l’accumulation des sachets de poubelles d’une manière anarchique à chaque coin de rue ou impasse ou ceux qui traînent dans les jardins publics ou les espaces verts, ce qui engendre beaucoup de gêne et de désagréments .Ainsi pour donner une bonne image des lieux en matière de propreté au niveau des cités d’habitation ,les familles et leurs enfants devront également s’y mettre .Les services de cette daïra appellent les citoyens à contribuer à cette campagne en déposant les sacs de déchets ménagers dans les endroits désignés où sont installés les grands bacs à ordures pour que les éboueurs puissent les ramasser facilement lors de leurs tournées au quotidien et pour éviter qu’ils s’entassent n’importe où causant avec le temps des odeurs nauséabondes et deviennent des gîtes à microbes à moustiques et à rongeurs .Les restes des constructions jetées par les citoyens doivent également être dirigés vers les points adéquats autorisés.

Bekhaouda Samira