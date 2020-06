<span style='text-decoration: underline;'>Forêt de Messerghine </span>:<br><span style='color:red;'>Vaste opération de nettoyage</span>

Dans le cadre du vaste programme d’action qui est concrétisé au niveau de divers lieux de la wilaya d’Oran pour la protection et la préservation de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie des citoyens, une vaste campagne de nettoyage est lancée au niveau de la forêt de Messerghine.

A cet effet, pour le bon déroulement de cette initiative, de grands efforts sont fournis sur tous les plans et tous les moyens sont déployés pour lutter contre l’insalubrité. Le but est d’essayer, surtout durant cette période de saison estivale en cas de déconfinement total en cas d’amélioration des conditions sanitaires, d’accueillir les familles et les randonneurs qui préfèrent aller vers les forêts au lieu des plages et qui viennent pour s’aérer et apprécier la nature et le beau paysage dans un espace adéquat propre et camper pour la journée ou passer tout un après midi au calme à l’abri du bruit de la ville, de la pollution et des klaxons des automobilistes.

Les services concernés s’impliquent sur le terrain pour arriver, notamment, à donner une belle image de cette forêt et embellir les lieux et atteindre les résultats voulus concernant les conditions d’hygiène des lieux.