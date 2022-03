<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Vente de dix tonnes de pomme de terre à raison de 60 dinars le kilo</span>

Pour sa première initiative, la direction du commerce et de la promotion des exportations de Sidi Bel Abbés a lancé une opération de vente de pomme de terre au prix raisonnable de 60 dinars le kilo.

Cette opération a eu lieu au niveau du quartier dit de l’excellence tout en attendant des opérations similaires à travers les différents quartiers et communes de la Mekerra.

A savoir que la pomme de terre a été cédée il y a deux jours au prix fort de 120 dinars chez un commerçant dont son local est sis à quelques mètres de la direction de la DCP à Sidi Djillali.

Un autre vendeur à la sauvette à Sidi Lahcen sur la route qui mène vers Tlemcen, vous propose le prix de 90 dinars le kilo et 85 en cas d’achat de dix kilos à la fois. Un nouveau genre de commerce des plus répugnants.

M.Bekkar