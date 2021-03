<span style='text-decoration: underline;'>Annaba</span>:<br><span style='color:red;'>Vers la création d’un cluster innovation center pour accompagner les start-up</span>

Un cluster «Annaba innovation center» (centre d’innovation) destiné à l’accompagnement des start-up sera créé dans 100 locaux qui seront accordés par la commune de Annaba, a indiqué lundi le responsable de la commission des start-up de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Seybouse et membre de ce cluster, Mohamed Ali Kouadria.

Annaba innovation center compte 10 start-up activant dans les domaines de la production, des services et la commercialisation de ses produits innovants dans plusieurs wilayas du pays en plus de représentants des divers secteurs et instances concernées par la création d’entreprises et l’accompagnement des porteurs de projets pour leur concrétisation (CCI Seybouse, université, assemblées populaires communales), a précisé Kouadria.

Il est également prévu, dans le cadre de ce projet, la création d’un incubateur de start-up dans diverses activités, a relevé la même source qui a indiqué que les start-up qui se sont affirmées sur le terrain «constitueront la locomotive des autres porteurs de projets à travers l’accompagnement et l’orientation en vue d’aplanir les écueils en vue de la concrétisation de leurs idées».

Les 100 locaux accordés à ce cluster, réalisés par la commune d’Annaba dans le cadre du programme des 100 locaux par commune, sont situés sur le site Boukhadra-3 dans la commune d’El Bouni. Le cluster Annaba innovation center est le second espace dédié dans cette wilaya aux start-up après l’incubateur d’entreprises activant à Oued Kouba dans la ville d’Annaba accueillant 25 start-up.