<span style='text-decoration: underline;'>Réseau ferroviaire à Chlef</span>:<br><span style='color:red;'>Vers la réalisation de 15 ouvrages d’art pour réduire les accidents</span>

Le réseau ferroviaire de la wilaya de Chlef sera renforcé par 15 nouveaux ouvrages d’art à réaliser visant à réduire les accidents enregistrés à hauteur des passages à niveau et à faciliter le trafic des véhicules et des trains, a-t-on appris samedi des responsables de l’annexe locale de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF).

Dans le cadre du programme d’éradication des points noirs, une quinzaine de nouveaux ouvrages d’art sont prévus à la réalisation, dont six seront lancés «prochainement «, tandis que le reste des projets est au stade de finalisation des études de réalisation, a indiqué à l’APS Kamel Deladj, ingénieur à la SNTF.

Il s’agit, a-t-il ajouté, de la réalisation de passerelles pour les piétons et de trémies sous les passages à niveau du réseau ferroviaire de Chlef. Les passages à niveau concernés sont ceux de Dehamnia, Oued Fodda, Bir Safsaf, Chakhakhra, Oum Droue, le marché de gros de la cité Medahi, Ben Souna, Sidi Laâroussi, le village agricole, Oued Sly et Boukadir. Ces projets permettront, une fois achevés, d’éradiquer les points noirs derrière les accidents de la route et des cas de percussions mortelles de piétons, tout en contribuant à faciliter le trafic des trains et à éviter les embouteillages sur un certain nombre de routes croisant la voie ferrée, a expliqué M. Deladj.

L’annexe de la SNTF à Chlef a recensé quatre points noirs le long du réseau de chemins de fer de la wilaya, dont trois points dans la commune de Boukadir et un 4ème à Dehamnia, au niveau desquels ont été déplorés plusieurs collisions entre des véhicules, en plus de cas de personnes mortellement percutées. Selon les services de la direction locale de la protection civile, 11 accidents de train ont été enregistrés en 2020, alors que depuis le début de l’année en cours, un jeune homme d’une vingtaine d’années a été mortellement percuté par un train et un autre a été atteint de blessures graves à la tête.